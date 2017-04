Boloni: Dérbi é decidido com talento e sorte

Mário Aleixo - RTP 20 Abr, 2017, 12:15 | 1.ª Liga

Laszlo Boloni reconheceu a importância do jogo quer para os clubes quer para os seus sócios.



O romeno trabalhou em Alvalade entre 2001 e 2003, em declarações ao jornalista Nuno Matos, fez o enquadramento do desafio na sua perspetiva: “Benfica e FC Porto lutam pelo título de campeão por isso é mais decisivo para os encarnados embora a rivalidade que há entre os dois clubes de Lisboa faça com que o Sporting seja obrigado a lutar pela vitória, afinal a pressão existe para as duas equipas”.





O técnico destacou os fatores “talento e sorte” como determinantes para se poder ganhar um jogo com o cariz do dérbi entre “leões” e “águias”.Boloni, de 64 anos, tem dúvidas de que o coletivo por si só possa ser determinante e explicou: “O coletivo só será importante se as individualidades de um lado e do outro derem força ao grupo. É importante ter jogadores inteligentes”.O treinador que reconheceu ter passado bons momentos no futebol português quis sublinhar que, neste jogo, “a maior pressão está do lado do Benfica”.O romeno responsável pelo lançamento no Sporting dos jovens talentos Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Hugo Viana e Custódio ainda fez questão de lembrar que o a equipa de Alvalade está recheada de excelentes jogadores muitos deles que jogaram a um nível alto no recente Europeu de França.