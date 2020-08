Boubacar Hanne assina pelo Gil Vicente

”, lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.O extremo, de 21 anos, formou-se em Paços de Ferreira e integrou os quadros do Wolverhampton nas últimas três épocas - tendo evoluído um ano ao serviço dos espanhóis do Jumilla -, mas sem nunca se estrear pela formação de Nuno Espírito Santo.Boubacar Hanne é o terceiro reforço anunciado pelos minhotos, que oficializaram na quinta-feira a chegada dos médios Antoine Léautey, recrutado aos franceses do Chamois Niortais, e Kanya Fujimoto, emprestado pelos japoneses do Tokyo Verdy.

O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os "galos" a uma campanha tranquila na I Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, após o "caso Mateus".