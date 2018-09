Braga apontado à liderança

Lusa Comentários 30 Set, 2018, 11:43 | 1.ª Liga

Depois de terem vencido o Sporting (1-0) na última ronda, os bracarenses podem beneficiar do empate do Benfica em casa do Desportivo de Chaves (2-2), na quinta-feira, para subir à liderança.



Antes do encontro no Estádio Nacional, o Sporting de Braga é terceiro, a dois pontos do FC Porto, a um do Benfica e tem os mesmos do Sporting e do Rio Ave.



O Belenenses, 10.º classificado, apenas venceu na primeira jornada e, desde então, teve três empates e uma derrota, tendo perdido nas duas receções aos 'arsenalistas'.



Nos outros encontros do dia, o Nacional, 17.º classificado, recebe o Santa Clara, 12.º, e o Vitória de Guimarães, 11.º, joga em casa com o Vitória de Setúbal, 14.º.



Programa da sexta jornada:



Quinta-feira,

Desportivo de Chaves – Benfica, 2-2



Sexta-feira

FC Porto – Tondela, 1-0



Sábado

Moreirense – Feirense, 1-0

Rio Ave – Boavista, 2-1

Sporting – Marítimo, 2-0





Domingo



Nacional - Santa Clara, 16:00Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal, 18:30Belenenses - Sporting de Braga, 20:30Segunda-feiraDesportivo das Aves – Portimonense, 20:15