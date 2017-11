Braga e Vila do Conde recebem fecho da jornada

Mário Aleixo - RTP 27 Nov, 2017, 09:03 / atualizado em 27 Nov, 2017, 09:03 | 1.ª Liga

O Sp. Braga procura isolar-se esta segunda-feira no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, numa ronda em que o Rio Ave pretende manter-se perto dos lugares que dão acesso às competições da UEFA.



Em Braga, os "arsenalistas" recebem o Feirense a partir das 19h00, 14º classificado, com a certeza de que um triunfo os deixa sem companhia no quarto posto, uma vez que o Marítimo, com quem estava emparelhado na classificação, empatou em casa com o Estoril no domingo (0-0).



O Sporting de Braga tem 22 pontos e, vencendo, mantém as distâncias para os da frente, nomeadamente um ponto para o Benfica e dois para o Sporting, reduzindo para sete a desvantagem face ao FC Porto, que no sábado empatou 1-1 na Vila das Aves.



Os bracarenses apresentam-se na máxima força e com a moral em alta depois de uma jornada europeia positiva.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador dos bracarenses, Abel Ferreira, voltou a mostrar uma enorme confiança em todos os jogadores do plantel e lembrou que o Feirense criou sempre dificuldades aos "grandes".



Do lado da equipa de Santa Maria da Feira há uma ausência por castigo: Jean Sony.



No lançamento da partida o técnico dos beirões, Nuno Manta, após quatro derrotas consecutivas viaja até Braga para inverter este ciclo e aproveitou para frisar a qualidade do plantel adversário.

Rio Ave e V. Guimarães separados por dois pontos

O Rio Ave é sexto com 17 pontos e está proibido de perder defrontando um V. Guimarães a partir das 21h00, que partilha o 10º lugar com o Desportivo de Chaves, com 14 pontos.



Os vilacondenses não contam com Guedes que está castigado.



Na antevisão da partida o treinador dos verde e brancos, Miguel Cardoso, disse esperar um encontro com grande intensidade e duas equipas a mostrar ambição para conquistar os três pontos.



Do lado dos vimaranenses não há baixas a registar.



O técnico Pedro Martins reconhece que é crucial vencer em Vila do Conde para que a equipa não perca de vista o Marítimo e o Sp. Braga na luta pelos lugares que dão acesso às provas europeias.

Chaves e Sporting ganharam fora

Além do empate dos "dragões", a ronda fica marcada pela goleada do Benfica ao Vitória de Setúbal, por 6-0, a dias de visitar o FC Porto, sexta-feira, bem como o triunfo do Sporting por 2-1 em Paços de Ferreira, para além das vitórias fora do Chaves frente ao Belenenses e do Sporting em Paços de Ferreira.



Eis os resultados dos jogos já realizados:



Belenenses - Desportivo de Chaves, 0-1.



Portimonense -- Tondela, 2-0.



Boavista -- Moreirense, 1-0.



Desportivo das Aves - FC Porto, 1-1.



Marítimo - Estoril-Praia, 0-0.



Paços de Ferreira -- Sporting, 1-2.



Benfica - Vitória de Setúbal, 6-0.