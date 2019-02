Brahimi volta a treinar condicionado na véspera da visita a Tondela

Lusa Comentários 21 Fev, 2019, 16:11 / atualizado em 21 Fev, 2019, 16:12 | 1.ª Liga

De acordo com a informação divulgada pelos campeões nacionais na página eletrónica, o internacional argelino realizou “treino integrado condicionado” no relvado do centro de estágios do Olival, à semelhança do apronto de quarta-feira.



Brahimi teve de ser substituído aos 68 minutos do encontro de 12 de fevereiro, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou a derrota dos ‘dragões’ por 2-1 diante da Roma, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo.



No boletim clínico dos ‘azuis e brancos’ continuam a figurar também o médio Danilo, que fez tratamento e trabalho no ginásio, e os avançados Marega, em tratamento, e Aboubakar, que realizou treino condicionado e ginásio.



Os portistas, que lideram a I Liga, com mais um ponto do que o Benfica, jogam em Tondela na sexta-feira, a partir das 21h15, em jogo da 23.ª jornada da prova.