Bruno de Carvalho condena agressões a jogadores

RTP Comentários 15 Mai, 2018, 22:15 / atualizado em 15 Mai, 2018, 22:24 | 1.ª Liga

"O meu modus operandi não é, de certeza absoluta, gostar de ver atletas e staff, independentemente de tudo são a família que escolhi, a serem agredidos", declarou Bruno de Carvalho.



O presidente do Sporting disse que o Sporting não tem qualquer interesse na situação que aconteceu, a poucos dias do final da Taça de Portugal.



"Se tivermos que fazer melhorias naquilo que são as condições de segurança da Academia, com certeza absoluta que também vamos averiguar internamente o que aconteceu e o que podemos melhorar ou não melhorar".



Bruno de Carvalho afirmou também que qualquer ato criminoso é de se condenar, "em todo o lado, não é só no Sporting". O presidente do Sporting garantiu que as pessoas estão a tornar num caso desportivo o que é um caso de polícia e garante que os Leões vão estar presentes no Jamor.



Em declarações à Sporting TV, Bruno de Carvalho apontou ainda o dedo ao governo. O presidente leonino acredita que o Governo e as entidades que tutelam o desporto em Portugal têm "muita responsabilidade" pelo que aconteceu no centro de treinos do clube.



"Lamento ter ouvido o secretário de Estado do Desporto a dizer que é preciso tomar medidas corajosas, mas não disse quais são essas medidas", referiu o presidente do Sporting.