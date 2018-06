Bruno de Carvalho confirma nove rescisões

Lusa Comentários 14 Jun, 2018, 21:09 | 1.ª Liga

A rescisão de Ruben Ribeiro foi oficializada durante a tarde, em comunicado enviado à Camissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVC), enquanto as do médio argentino Rodrigo Battaglia e do avançado Rafael Leão foram noticiadas por vários órgãos de comunicação social.

As rescisões de Rodrigo Battaglia, Rafael Leão de Rúben Ribeiro juntam-se às de Bas Dost, Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patrício e Daniel Podence.

Estas rescisões surgem na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, levadas a cabo por cerca de 40 pessoas encapuzadas, das quais 27 foram detidas e ficaram em prisão preventiva.