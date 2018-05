Bruno de Carvalho convocou reunião de emergência

Foto: Reuters

O Sporting tinha ontem a oportunidade de chegar aos milhões da liga milionária, tendo vantagem sobre o Benfica no confronto direto na Liga Portuguesa.



No entanto, os Leões perderam na Madeira, frente ao Marítimo, por 2-1, com o golo da vitória madeirense a chegar nos descontos e com Rui Patrício a ficar mal na fotografia.



O Benfica venceu o Moreirense por 1-0 no encerramento da I Liga e alcançou o segundo lugar, relegando o Sporting para terceiro, que fica qualificado diretamente para a Liga Europa.



Após o desaire no Funchal, os adeptos leoninos demonstraram a insatisfação, algo que alastrou até ao Estádio de Alvalade, depois do regresso da equipa verde e branca a Lisboa.



O Sporting terminou a edição 2017/18 da Liga Portuguesa na terceira posição, já tendo vencido uma Taça da Liga em janeiro. No próximo domingo, os Leões vão disputar a Taça de Portugal, no Jamor, frente ao Desportivo das Aves.