Bruno de Carvalho fica e marca Assembleia-Geral

RTP 05 Fev, 2018, 19:43 / atualizado em 05 Fev, 2018, 19:59 | 1.ª Liga

Numa comunicação que se atrasou em quase uma hora, Bruno de Carvalho falou sobre o que aconteceu na última Assembleia-Geral do Sporting, garantindo que não abandonou a mesma, tendo-se retirado depois de ter sido ameaçado.



Depois de perto 45 minutos de discurso, o presidente do Sporting falou sobre a decisão tomada em conjunto com os Conselhos de Disciplina e fiscal do clube e anunciou que vai haver uma nova Assembleia-Geral no dia 17 de fevereiro onde vão ser discutidos três pontos.



Bruno de Carvalho enunciou que vão ser debatidos os novos estatutos do clube, o regulamento disciplinar do Sporting e se os sócios querem ou não a demissão dos órgãos sociais.



“Se algum dos pontos não passar, e é preciso 75 por cento, imediatamente nós demitimo-nos do Sporting”.



Deixando em cima da mesa alguns nomes que falaram mal da sua ação enquanto presidente, Bruno de Carvalho afirmou que estar a ser vítima de difamação por parte dos sportinguistas, reclamando que ninguém soube reconhecer o bem que fez pelo Sporting e pelo futebol português.



O presidente leonino lembrou toda a informação que a sua direção foi dando ao longo dos tempos e também os títulos que o Sporting ganhou desde que chegou ao clube. “Temos cinco taças de Campeões Europeus”, exclamou.



Em jeito de conclusão, Bruno de Carvalho explicou que é “um ser humano que não aguenta mais” os ataques de que é alvo e pede aos “sportinguistas que ponham em ordem a casa”.