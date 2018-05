Bruno de Carvalho negou suspensão de Jorge Jesus

Foto: Lusa

“Qual processo disciplinar? Eu percebo que vocês (jornalistas) têm de trabalhar, mas nós, administração e Conselho Diretivo, também temos de trabalhar. O que aconteceu foi o Sporting ter sido derrotado num jogo que muito prejudicou o Sporting, que perdeu muitos milhões de euros que estavam contabilizados na planificação da próxima época, o que vai originar mudanças”, disse Bruno de Carvalho hoje à saída do estádio de Alvalade, após alegadas reuniões com a equipa técnica, os jogadores e o departamento médico.



O presidente do Sporting revelou, ainda, não ter gostado “da interação entre muitos sócios do Sporting e os jogadores”, razão pela qual decidiu promover uma série de reuniões.





Questionado se Jorge Jesus foi ou não suspenso e se irá orientar a equipa na final da Taça, no Jamor, o presidente dos ‘leões’ voltou a não confirmar: “Se o Bruno suspendeu o Jesus, então terão de esperar pelo Bruno, porque o presidente não suspendeu”.





(c/ Lusa)