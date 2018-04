Bruno de Carvalho pede desculpa e diz que é hora de "baixar a cabeça"

Lusa Comentários 01 Abr, 2018, 10:16 | 1.ª Liga

"Não é tempo de levantar a cabeça. É tempo de a baixar! Baixar, e olhar bem para o símbolo que trazemos no peito. E depois termos todos a capacidade de refletir se somos dignos de o usar. Isto desde dirigentes, aos atletas, aos treinadores e aos adeptos/sócios", escreveu Bruno de Carvalho na sua página o Facebook.



A publicação surgiu depois de o Sporting ter perdido terreno na luta pelo título de campeão, ao ser derrotado em Braga no sábado, na 28.ª jornada, ficando a seis pontos do Benfica, que venceu o Vitória de Guimarães (2-0), e a cinco do FC Porto, que encerra a ronda na segunda-feira na visita ao Belenenses. O terceiro lugar dos 'leões' ficou sob ameça direta do Braga, que se colocou a um ponto.



"O povo diz que as desculpas não se pedem, mas evitam-se... Pois eu tenho de pedir desculpa aos quase 2.000 adeptos/sócios que vieram a Braga apoiar a equipa. E tenho de pedir desculpa aos 3,5 milhões de sportinguistas que, mais uma vez, sentem tristeza e desalento quando mereciam tanto ser felizes", completou.