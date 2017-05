Bruno de Carvalho segurou Jorge Jesus

RTP 19 Mai, 2017, 13:10 / atualizado em 19 Mai, 2017, 13:11 | 1.ª Liga

Nas sucessivas conversas com Bruno de Carvalho, Jorge Jesus chegou mesmo a anunciar que poderia sair sem custos para os cofres do Sporting.



Jorge Jesus tem vários clubes interessados. Para além disso, o enorme desgaste provocado por esta temporada levaram o treinador a deixar-se seduzir pela possibilidade da saída.



Fonte ligada ao treinador revelou que não existe qualquer rutura com Bruno de Carvalho.



O presidente do Sporting não deixou dúvidas quando disse, publicamente, que Jesus "é o seu treinador" e a ideia do cumprimento do contrato até 2019 foi ponto assente na última conversa mantida entre os dois.