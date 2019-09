Bruno Fernandes apela à "união do universo sportinguista" em "momento complicado"

Lusa Comentários 27 Set, 2019, 14:10 | 1.ª Liga

“Não vamos deixar que ninguém de fora nos continue a dividir, quer se goste ou não dos jogadores, quer se goste ou não do treinador, quer se goste ou não da direção, o que importa é o Sporting”, escreveu Bruno Fernandes na conta na rede social Instagram.



Bruno Fernandes considerou que, após a derrota de quinta-feira na receção ao Rio Ave (2-1), para a fase de grupos da Taça da Liga, o momento não é “para muita conversa”, até porque, no seu entender, as palavras de pouco servirão.



“Estamos num momento muito complicado onde somos os primeiros a estar frustrados e revoltados com os resultados”, referiu o capitão dos ‘leões’, referindo-se às três derrotas consecutivas, duas delas em Alvalade, em três frentes diferentes.



O Sporting perdeu em casa dos holandeses do PSV Eindhoven (3-2), para a Liga Europa, foi batido em Alvalade pelo líder Famalicão (2-1), para a I Liga, e agora, também perante o seu público, foi derrotado pelo Rio Ave (2-1), para a Taça da Liga.



Antes, a equipa lisboeta tinha empatado com o Boavista (1-1) e perdido com os vila-condenses (3-2), para o campeonato. Aquela derrota com o Rio Ave ditou a saída do treinador holandês Marcel Keizer e a sua substituição por Leonel Pontes, que se despediu do banco do Sporting com a derrota de quinta-feira, para dar lugar a Silas.



“O ambiente que se tem vivido não pode ser usado como desculpa para os resultados negativos, mas neste momento o universo sportinguista tem de se unir e vocês melhor do que eu sabem o que é ser Sporting e o que é a constante tentativa de dividir este clube”, defendeu.



O capitão leonino acrescentou que este “momento não é fácil”, nem para adeptos nem para jogadores, e que “todos querem sair desta situação o mais rápido possível”, mas só juntos e com vitórias é que isso irá acontecer.



“O Sporting precisa de união, mas, sobretudo, o Sporting precisa de vocês adeptos e sócios”, declarou Bruno Fernandes, acrescentando ainda que entende a contestação que alguns simpatizantes, “com todo o direito”, têm manifestado.