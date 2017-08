Bruno Fernandes diz que projeto do Sporting é vencedor

RTP 03 Ago, 2017, 16:11 | 1.ª Liga

Bruno Fernandes chegou no início desta temporada ao Sporting como uma das grandes contratações do clube de Alvalade. O médio custou aos cofres dos Leões nove milhões de euros e garante que logo após receber a proposta do Sporting, o seu primeiro instinto foi dizer sim à equipa leonina.



O jogador de 22 anos afirmou que o projeto do Sporting é vencedor, já que o clube de Alvalade aposta em vencer todas as competições em que participa, fazendo um paralelismo com a Liga Italiana, onde diz que existe algum comodismo.



"O projecto desportivo do Sporting passa por ganhar tudo aquilo em que está inserido, qualquer coisa de incrível para um jogador. Voltando ao ‘tema comodismo’: nos clubes italianos, chegava a uma certa altura em que sabíamos que dificilmente descíamos, mas também não conseguiríamos chegar mais longe. O comodismo também vinha daí. Com esta camisola não há espaço para tal", relatou Bruno Fernandes ao Jornal do Sporting.



O médio, capitão da seleção portuguesa de sub-21, disse que se aconselhou com família e amigos antes de acordar o regresso ao futebol português vindo do futebol italiano e garantiu que mesmo não conhecendo qualquer jogador do plantel leonino, que aceitaria a proposta dos Leões.

"Viria para o Sporting de qualquer maneira", declarou o jogador de 22 anos.

"É agradável chegar a um ambiente familiar, mas todos os outros me receberam muito bem. Foi o grupo onde me integrei mais facilmente. Deu para perceber que estamos todos focados num objectivo independentemente de jogar A, B ou C".



Com uma pré-época em bom plano, Bruno Fernandes falou dos jogadores que mais o surpreenderam quando chegou a Alvalade. Para o internacional sub-21 português, Bas Dost é um jogador que faz a diferença.



"O Bas Dost marca logo a diferença pela facilidade com que faz golos. O Fábio, que chegou agora, esteve no Real Madrid. O Adrien e o William são jogadores afirmados na nossa Selecção", concluiu o reforço do Sporting.