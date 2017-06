Bruno Fernandes reforça Sporting nas próximas cinco épocas

RTP 27 Jun, 2017, 19:35 / atualizado em 27 Jun, 2017, 19:40 | 1.ª Liga

Depois de muita especulação, fica confirmada uma das maiores transferências do mercado português. Bruno Fernandes, capitão da seleção portuguesa de sub-21, é o novo reforço do Sporting para ocupar o meio-campo da equipa liderada por Jorge Jesus.







Aos 22 anos, Bruno Fernandes completa um ciclo de cinco anos onde jogou em Itália, depois de fazer a formação no Infesta, Pasteleira e Boavista.



No país transalpino, Bruno Fernandes representou o Novara, Udinese e Sampdoria, clubes onde jogou por mais de cem vezes, marcando pelo menos 20 golos. O jogador havia afirmado que seria uma honra representar um grande clube em Portugal, logo depois da eliminação dos sub-21 do campeonato europeu da categoria.



Assim, o Sporting apresenta mais um reforço para a zona intermédia do campo, dando aso à saída de Adrien Silva, que está a ser cogitado para reforçar o Tottenham Hotspur, da Premier League.



Bruno Fernandes chega a Alvalade com um contrato válido por cinco épocas, numa transferência que vai custar aos cofres dos Leões nove milhões de euros. A cláusula de rescisão do internacional português vai ser de 100 milhões de euros.