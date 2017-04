Cádiz lesionou-se e fecha época mais cedo

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 09:04 | 1.ª Liga

O avançado do Nacional Cádiz sofreu no domingo, na Amoreira, frente ao Estoril-Praia, uma lesão que o pode ter afastado da competição até ao final da época, informou o clube da I Liga de futebol.



O internacional venezuelano, que foi um dos jogadores mais em foco no jogo que marcou o regresso dos insulares às vitórias, teve de abandonar o relvado aos 59 minutos, razão pela qual o técnico João de Deus não deverá contar com o avançado nas seis últimas "finais" que esperam o Nacional até ao final da época, equipa que tenta fugir à despromoção.



O Nacional regressou no domingo às vitórias, batendo o Estoril-Praia, por 1-0, no Estádio António Coimbra da Mota, em partida da 28ª jornada da I Liga de futebol.



Depois de uma boa época ao serviço dos União da Madeira, que desceu à II Liga, o avançado venezuelano mostrou-se esperançado em "marcar mais golos", definindo-se como "um bom ponta de lança".



Após um ano na I Liga ao serviço do União da Madeira, o avançado mostra agora um maior conhecimento do principal campeonato português: "Acredito que poderei fazer mais golos e ajudar o Nacional a chegar ao patamar pretendido, que passa por alcançar uma classificação que permita ao clube voltar às provas europeias, sem perder de vista a possibilidade de chegar o mais longe possível nas outras duas competições que a equipa vai disputar", disse o jogador numa recente conferência de imprensa.