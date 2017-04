Campeão e descida põem campeonato ao rubro

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 07:35 / atualizado em 18 Abr, 2017, 07:35 | 1.ª Liga

No topo da prova há dois galos para um poleiro: Benfica e FC Porto com o Sporting à espreita das escorregadelas dos adversários diretos.



O primeiro é o Benfica com 71 pontos, no segundo lugar está o FC Porto com 68 e na terceira posição o Sporting com 63.



No quarto, quinto e sexto lugar que dão acesso às competições da UEFA estão o V. Guimarães com 53 pontos, o Sp. Braga com 51 e o Marítimo com 44.



Convém reter o que falta jogar aos dois primeiros classificados quando faltam cinco jornadas para o final:



Benfica: Sporting (fora), Estoril (casa), Rio Ave (fora), V. Guimarães (casa) e Boavista (fora).



FC Porto: Feirense (casa), Chaves (fora), Marítimo (fora), P. Ferreira (casa) e Moreirense (fora).



Rio Ave, Chaves, V. Setúbal, Boavista, Feirense, Belenenses, Arouca, P. Ferreira e Estoril cumprirão o que falta do campeonato de forma tranquila restando-lhes lutar pela melhor classificação possível.



Na cauda da tabela classificativa três equipas ainda lutam pela fuga aos dois últimos lugares que significam a descida de divisão.



Nesta altura a posição dos três últimos é a seguinte: 16º Moreirense 24 pontos, 17º Nacional 20, 18º e último Tondela também 20 pontos.



Eis o quadro de jogos da próxima jornada, a 30ª:



Sexta feira, 21/04



Rio Ave-Arouca, 20h30



Sábado, 22/04



Marítimo-Belenenses, 16h00



Tondela-Nacional, 16h00



Estoril-V. Setúbal, 18h15



Sporting-Benfica, 20h30



Domingo, 23/04



P. Ferreira-Sp. Braga, 16h00



V. Guimarães-Boavista, 18h00



FC Porto-Feirense, 20h15



Segunda feira, 24/04



Moreirense-Chaves, 20h00