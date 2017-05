Campeonato da I Liga fecha as contas da época

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 09:58 | 1.ª Liga

Tondela, Moreirense e Arouca lutam no domingo pela sobrevivência na I Liga de futebol, em que uma das equipas descerá, num fim de semana em que Marítimo ou Rio Ave, uma delas será a sexta equipa com lugar na Europa.



À partida para a última jornada - com o campeão encontrado, depois de o Benfica chegar a um inédito tetracampeonato e ao 36º título da sua história, reforçando o estatuto de clube com mais troféus - as atenções viram-se para a descida e Europa.



De três desce um



O Nacional regressa 15 anos depois à segunda divisão, um cenário que três equipas tentam agora evitar, com o Tondela (17º e penúltimo) a ser o único que depende de maus resultados dos adversários.



No penúltimo lugar, com 29 pontos, o Tondela só garantirá a manutenção se vencer e o Arouca perder ou o Moreirense empatar ou perder, mas até poderá empatar se a formação de Moreira de Cónegos perder.

A equipa comandada por Pepa receberá no domingo o Sporting de Braga (18h00), já com o quinto lugar definido.



O Moreirense (16º, com 30 pontos) terá, à partida, a missão mais complicada, por receber um dos grandes do futebol português, o FC Porto, embora os “dragões” tenham visto a questão do título, para o Benfica, definida na última ronda.



O Arouca (15º, 32 pontos) é o único dos três aflitos que joga fora, com a equipa a visitar o Estoril-Praia, tranquilo no fecho de campeonato, bastando-lhe um empate para assegurar a permanência no escalão principal.



O desejado lugar na UEFA



Com os olhos ainda na Europa está o Rio Ave (7º), numa missão difícil: a equipa de Vila do Conde precisa de vencer em casa o Belenenses, mas, ao mesmo tempo, esperar que o Marítimo (6º) perca na visita ao Paços de Ferreira, no sábado.



As duas equipas estão separadas por três pontos, mas a situação coloca-se porque o Rio Ave, em caso de igualdade, tem vantagem no confronto direto, depois de ter vencido nos Barreiros e empatado em Vila do Conde.



Cumprir calendário



Em outros jogos, o Sporting, com uma época muito aquém das expetativas -- chega à última jornada a 14 pontos do campeão -, e despede-se em Alvalade diante de um Chaves surpreendente, com uma campanha segura depois de vir da II Liga.



Os “leões”, que até foram eliminados da Taça de Portugal pelo Chaves, disputam o último jogo depois de duas derrotas consecutivas, com Belenenses (3-1) e Feirense (2-1), a primeira das quais em Alvalade, levando Bruno de Carvalho a considerar a situação "deprimente".



Finalmente, o Benfica fecha na cidade do Porto uma época de glória - que poderá ainda crescer com a final da Taça de Portugal, diante do Vitória de Guimarães -, com uma visita ao Boavista, em jogo agendado para sábado (20h30).



O treinador Rui Vitória poderá fazer mudanças no onze campeão e dar a oportunidade a jogadores que ainda não foram utilizados, os casos do guarda-redes Paulo Lopes, Hermes, Kalaica ou Pedro Pereira.



Eis o quadro completo dos jogos da jornada:



- Sábado, 20 mai:



Rio Ave-Belenenses, 16h00



Paços de Ferreira-Marítimo, 16h00



Nacional-Vitória de Setúbal, 16h00



Vitória de Guimarães-Feirense, 18h15



Boavista-Benfica, 20h30



- Domingo, 21 mai:



Estoril-Praia-Arouca, 18h00



Tondela-Sporting de Braga, 18h00



Moreirense-FC Porto, 18h00



Sporting-Desportivo de Chaves, 20h15