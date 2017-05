Campeonato está preso por duas decisões

Mário Aleixo - RTP 15 Mai, 2017, 08:08 | 1.ª Liga

Quando falta realizar a derradeira jornada do campeonato está quase tudo decidido.



O Benfica é o campeão nacional renovando o título que já lhe pertencia.



O FC Porto é segundo e tem acesso direto, tal como o Benfica, à Liga dos Campeões.



O Sporting joga o "play-off" de acesso à "Champions".



V. Guimarães e Sp. Braga tem o apuramento garantido para a Liga Europa.



O sexto classificado lugar, pelo qual lutam Marítimo e Rio Ave, dá cesso à pré-eliminatória da segunda competição de clubes mais importante da UEFA.



O Marítimo entra para a última jornada, na qual defronta o P. Ferreira na capital do Móvel, com mais três pontos que o Rio Ave mas, em caso de triunfo dos vilacondenses frente ao Belenenses, os insulares estão obrigados a fazer pelo menos um ponto para segurar essa sexta posição.



O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, não gostou do empate da sua equipa frente ao Estoril porque gostaria de ter já assegurado o sexto lugar.





A outra decisão que está em aberto no principal campeonato português é saber quem será o penúltimo classificado, equipa que acompanhará o Nacional na descida à II Liga.Nesta altura Arouca tem 32 pontos, Moreirense 30 e Tondela 29. Aos arouquenses basta um empate para não dependerem de mais ninguém enquanto cónegos" e tondelenses terão de vencer os seus jogos, sendo que a equipa de Tondela terá de fazer sempre melhor que o Moreirense.O técnico do Moreirense, Petit, confia que a sua equipa continuará na I Liga.O treinador do Tondela, Pepa, sabe que a sua equipa parte em desvantagem para a última jornada mas acredita que é possível a permanência.Por via destas duas decisões está em aberto a marcação dos jogos e respetivos horários que terá de merecer especial atenção sendo que deverá ser conhecida nos próximos dias.Marítimo e Rio Ave terão de jogar à mesma hora, assim como Arouca, Moreirense e Tondela também serão obrigados a jogar no mesmo dia e à mesma hora.Estoril-AroucaRio Ave-BelenensesBoavista-BenficaTondela-Sp. BragaSporting-ChavesV. Guimarães-FeirenseP. Ferreira-MarítimoMoreirense-FC PortoNacional-V. Setúbal