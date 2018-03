Candidatos ao título ganham e mantém corrida a três

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Mar, 2018, 08:11 / atualizado em 19 Mar, 2018, 08:11 | 1.ª Liga

A equipa do FC Porto passa a pausa do campeonato no primeiro lugar | Epa-Sedat Suna

A última das três equipas a entrar em ação foi o Sporting que recebeu o Rio Ave, no domingo, e venceu por 2-0.



No sábado tinha sido a vez de Benfica e FC Porto terem jogado e vencido, também por 2-0, Feirense e Boavista, respetivamente.



Na perseguição ao trio da frente e, sobretudo, ao terceiro lugar mantém-se o Sp. Braga que está a quatro pontos da equipa de Alvalade e ainda aspira a chegar ao último lugar do pódio.

Eis o que falta jogar a FC Porto, Benfica e Sporting até ao final do campeonato:

FC Porto: Belenenses (fora-02/04), Aves (casa-08/04), Benfica (fora-15/04), Setúbal (casa22/04), Marítimo (fora29/04), Feirense (casa06/05) e V. Guimarães (fora13/05).

A equipa portista tem ainda um jogo com o Sporting, em Alvalade, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 18 de abril.



Benfica: Guimarães (casa-31/03), Setúbal (fora-08/04), FC Porto (casa-15/04), Estoril (fora-22/04), Tondela (casa29/04), Sporting (fora-06/05) e Moreirense (casa-13/05).



Sporting: Braga (fora-31/03), P. Ferreira (casa-08/04), Belenenses (fora-15/04), Boavista (casa-22/04), Portimonense (fora-29/04), Benfica (casa-06/05) e Marítimo (fora (13-05).

A equipa sportinguista tem ainda dois jogos dos quartos de final da Liga Europa com o Altético de Madrid (05/04-Madrid e (12/04-Lisboa) e com o FC Porto, em Alvalade, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, a 18 de abril.



O campeonato da I Liga, de futebol, cumpre uma pausa para a realização de jogos particulares da seleção nacional frente ao Egito e à Holanda, marcados para os dias 23 e 26 de março, em Zurique e Genebra, na Suíça.



A competição interna estará de volta no fim de semana de Páscoa a 29, 30, 31 de março e 02 de abril.