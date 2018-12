Carlos Brito. "Espera um Rio Ave-Sporting de bom nível"

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Dez, 2018, 12:29 / atualizado em 03 Dez, 2018, 12:29 | 1.ª Liga

Aquele que foi um defesa-central em destaque na equipa nortenha e aí começou uma carreira de técnico sempre em ascensão olha para o jogo entre as duas equipas com expetativa e esperança em poder assistir a um bom desafio de futebol.



O Rio Ave-Sporting está marcado para as 20h15 e Carlos Brito disse, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, esperar “um bom jogo entre um Sporting candidato ao título e com treinador novo (Marcel Keiser) e um Rio Ave que possui uma boa equipa capar de se bater de igual para igual com qualquer adversário.





Sobre se será um encontro veloz o treinador, de 55 anos, expressou uma ideia muito própria: “As duas equipas têm jogadores capazes de acelerar o jogo mas tal só deve acontecer quando for útil para fazer fluir o jogo, como por correr faz-se atletismo”.Confrontado com a afirmação do técnico vila-condense, José Gomes, que disse preferir o seu jogador Carlos Vinícius a Bas Dost o antigo jogador e treinador desdramatizou-a e colocou-a no rol do “jogo de palavras” mostrando-se convicto de que o técnico vila-condense não quis desvalorizar o jogador dos “leões” mas sim moralizar o seu atleta.Carlos Brito que treinou o Rio Ave, Estrela da Amadora, Boavista, Nacional e Leixões, entre outras equipas e mais de 400 jogos na I Liga, está atualmente no desemprego mas diz-se “preparadíssimo” para enfrentar qualquer desafio com cabeça, tronco e membros mas recusa andar por aos trambolhões e ao serviço de qualquer projeto fictício.