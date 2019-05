Carlos Carvalhal vai orientar o Rio Ave na próxima época

RTP Comentários 27 Mai, 2019, 15:26 | 1.ª Liga

O técnico não esteve a treinar na última época, depois de passagens por Inglaterra, pelo Sheffield Wednesday e Swansea City.



O contrato de Carlos Carvalhal será de uma época, com o treinador a substituir Daniel Ramos, que terminou a temporada com a equipa de Vila do Conde depois da saída de José Gomes para o Reading.



É o regresso do treinador a Portugal, depois de ter treinado clubes como o Leixões, Vitória de Setúbal, Belenenses, Sporting de Braga, Marítimo, Beira-Mar e Sporting.



Pelo Vitória de Setúbal venceu a primeira edição da Taça da Liga, na temporada 2007/08.