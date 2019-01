Carlos Manuel vê o Benfica mais apto para o dérbi

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jan, 2019, 12:29 / atualizado em 31 Jan, 2019, 12:29 | 1.ª Liga

O ex-internacional enumerou, em declarações ao jornalista Nuno Matos, os cinco pontos que considera essenciais referir no lançamento do clássico:















- é um jogo especial com muitos jogadores novos dos dois lados;- o Sporting é uma equipa mais fatigada e o plantel não é tão extenso com o do Benfica que parece uma equipa mais moralizada;- é o primeiro dérbi, entre equipas principais, para os dois treinadores (Marcel Keiser e Bruno Lage);- os detalhes e momentos do jogo vão determinar o sucesso no final;- no balanço das ausências a falta de Mathieu no Sporting é a mais importante. Jonas não deve jogar e Fejsa se estiver bem joga.Faltam três dias para mais um Sporting-Benfica, o dérbi dos dérbies ou o clássico dos clássicos do futebol português.