Carlos Pereira formaliza recandidatura à presidência do Marítimo

”, adiantou Carlos Pereira, presidente do clube verde rubro há 24 anos.O líder madeirense, que assumiu a presidência do Marítimo em 1997, garantiu que “”, referindo-se ao seu opositor e antigo presidente da instituição verde rubra, Rui Fontes.”, frisou sublinhando que “” que o Marítimo virá a pagar “num futuro rápido”.Segundo Carlos Pereira,O atual presidente maritimista tem pela primeira vez oposição. Rui Fontes comandou o Marítimo entre 1988 e 1997, tendo sido substituído por Carlos Pereira que exerce o cargo desde então.O Marítimo tem 1.730 votantes, até à data.Miguel Sousa, atual presidente da Assembleia Geral do clube insular, também confirmou a sua recandidatura.

As eleições que acontecem em 22 de outubro, das 9h00 às 21h00, no Estádio do Barreiros, vão contar com “três ou quatro urnas para garantir a fluidez e o espaço necessário para que em segurança possam votar”.