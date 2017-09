Carlos Pereira não está surpreendido com o 4.º lugar do Marítimo

Lusa 11 Set, 2017, 15:18 / atualizado em 11 Set, 2017, 15:19 | 1.ª Liga

"Surpreendido era se não acreditasse naquilo que nós fazemos, que é trabalhar no dia a dia, tendo por princípio dar as melhores condições para trabalhar e estar nesta ligação, com a equipa técnica em sintonia com o plantel", afirmou aos jornalistas, à margem da abertura do ano escolar no Colégio do Marítimo.



Carlos Pereira disse que o resultado está à vista graças ao esforço de todos, mas sem entrar em euforias pois lembrou que o campeonato é longo.



"Vamos é pensar que podemos continuar com este trabalho, com esta dedicação e ter também um pouco da sorte do jogo e ir vencendo porque isto é uma maratona. Não é como começa, é como acaba e vamos tentar fazer o nosso percurso para que, no próximo sábado, 50% do primeiro objetivo esteja alcançado", garantiu.



Um assunto questionado foi a quebra na assistência no Estádio do Marítimo, algo que o presidente dos ‘verde rubros' considerou natural e enumerou as razões para que isso tenha acontecido, acreditando que o número de espetadores voltará à normalidade.



"Nós sabemos que o horário nobre para os jogos do Marítimo é às 16:00 horas, porque vivemos muito da restauração, que tem um horário de descanso das 15:00 às 18:00 horas. Às 18:00, que foi a hora do jogo, é normalmente a hora que toda a restauração está a entrar. Depois, em véspera de início de aulas, com algumas pessoas de férias e com o ano escolar ainda inativo. Todos sabem que temos uma ‘bancada escola', que não está composta como normalmente nos habitua", justificou.



Depois dos triunfos caseiros com Estoril-Praia e Rio Ave, ambos por 1-0, para a Taça da Liga e campeonato respetivamente, o Marítimo volta a jogar nos Barreiros, desta vez a receber o Desportivo das Aves, no sábado às 16h00, para a sexta jornada da I Liga.

Relvado do Caldeirão não preocupa

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, disse esta segunda-feira estar despreocupado com a eventual queixa do Rio Ave à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sobre o estado do relvado nos Barreiros.



Rio Ave e Estoril-Praia jogaram no terreno do Marítimo, onde perderam por 1-0, e no final da partida, os treinadores dos dois clubes criticaram a qualidade do terreno de jogo.



Carlos Pereira respondeu e teve dois nomes na mira: Miguel Ribeiro, diretor desportivo do Rio Ave, e João Ribeiro, administrador da SAD do Estoril-Praia.



"A minha grande preocupação é com a nossa instituição. Com a instituição dos outros pouca referência faço, mas penso que convém os Ribeiros se entenderem, quer do Rio Ave quer do Estoril-Praia, porque o Ribeiro do Rio Ave não está em sintonia com o seu presidente", começou por dizer aos jornalistas, à margem da abertura do ano escolar no Colégio do Marítimo.



O presidente dos ‘verde rubros' considera as queixas do Rio Ave "desculpa de mau pagador" e explicou porquê de dizer que Miguel Ribeiro estar dessincronizado com António Silva Campos, presidente dos vila-condenses.



"A irreverência da sua juventude pode levar até a ultrapassar as conversas tidas com o presidente do Rio Ave, que acabou também, à data, me pedir desculpa pelas condições do estado do relvado do Rio Ave há dois anos, em que, aí sim estava impraticável e nós compreendemos porque o tratamento de relva é uma coisa complicada. Jogámos sem nenhuma reclamação", revelou.



Carlos Pereira deixou ainda no ar a hipótese de oferecer uma ‘prenda' de aniversário ao diretor desportivo do Rio Ave, antes de deixar um recado sobre a hierarquia no futebol.



"Não vejo razões para tanto alarido, a não ser que tenha no dia de aniversário do Miguel Ribeiro de lhe oferecer uns óculos para ele conseguir ver melhor a relva e não fazer confusão entre o tratamento, o produto, a areia e o relvado. É um direito que lhe assiste e eu vou respeitar e vou estar pouco preocupado. Não está em sintonia com a classe do seu presidente. Os funcionários quase querem mandar mais que os presidentes", acrescentou.



O Estoril-Praia também foi visado, depois de o técnico Pedro Emanuel não ter gostado do ‘tapete' no Estádio do Marítimo, onde os ‘canarinhos' foram eliminados da Taça da Liga.



"Espero que lhe [Miguel Ribeiro] aconteça o que aconteceu com o Pedro Emanuel e com o Ribeiro do Estoril porque agora não vai dizer que o problema foi do relvado. Se acha que o seu relvado põe a jogar, devia jogar um pouco mais e o Estoril não devia ter perdido como perdeu ontem [no domingo]", afirmou, referindo-se ao desaire por 2-0 com o Moreirense.



Depois da partida frente ao Desportivo das Aves, a contar para sexta jornada da Liga Portuguesa, o Marítimo joga depois duas vezes fora - com o Sporting, para a Taça da Liga, e com o Vitória de Guimarães, para o campeonato - antes de receber o Benfica a 01 de outubro, dia das eleições autárquicas, pelas 20h15.