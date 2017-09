Carlos Xistra arbitra o clássico Sporting-FC Porto

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 11:52 / atualizado em 28 Set, 2017, 12:09 | 1.ª Liga

Nas nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi também escolhido Jorge Sousa para a visita do Benfica ao Marítimo, também no domingo, a partir das 21h30.



O FC Porto lidera a I Liga com mais dois pontos do que o Sporting, enquanto o Benfica é terceiro, a cinco pontos da frente e apenas com mais um ponto em relação ao Marítimo, quarto classificado.



No jogo entre Braga, quinto classificado, e Estoril-Praia, 15º, também no domingo, estará Hélder Malheiro.



A oitava jornada tem início na sexta-feira, com a receção do Desportivo de Chaves ao Tondela, num jogo com arbitragem de Bruno Paixão.



Artur Soares Dias, que na quarta-feira esteve no jogo da "Champions" entre o Qarabag e a Roma, viajou para a Índia para o Mundial de sub-17 e ficou fora das escolhas do CA, bem como Hugo Miguel, que se encontra lesionado.



Este último não estará no terreno mas em funções de vídeoárbitro no clássico entre Sporting e FC Porto.