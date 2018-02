Partilhar o artigo Carlos Xistra dirige visita do Benfica ao terreno do Portimonense Imprimir o artigo Carlos Xistra dirige visita do Benfica ao terreno do Portimonense Enviar por email o artigo Carlos Xistra dirige visita do Benfica ao terreno do Portimonense Aumentar a fonte do artigo Carlos Xistra dirige visita do Benfica ao terreno do Portimonense Diminuir a fonte do artigo Carlos Xistra dirige visita do Benfica ao terreno do Portimonense Ouvir o artigo Carlos Xistra dirige visita do Benfica ao terreno do Portimonense

Tópicos:

Benfica, Portimonense, árbitro, Carlos Xistra,