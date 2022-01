Carvalhal falha jogo do Braga frente ao Sporting devido a castigo

Carlos Carvalhal foi expulso no jogo frente ao Marítimo, que o Sporting de Braga perdeu 1-0, por utilização de "linguagem ofensiva e abusiva" para com a equipa de arbitragem, liderada por Gustavo Correia, refere o CD da FPF, e terá ainda de pagar uma multa de 1.734 euros.

O treinador vai assim estar ausente do banco de suplentes na partida frente ao Sporting, agendada para sábado, pelas 20:30, no Estádio José Alvalade.

O Sporting de Braga está no quarto lugar do campeonato, com 32 pontos, enquanto o Sporting é segundo, com 47, a três do líder FC Porto.