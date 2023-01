Casa Pia tenta ultrapassar Sporting no quarto lugar

O empate no dérbi lisboeta abre a porta à subida a quarto de outro conjunto da capital, uma vez que os "gansos", a surpresa do campeonato até aqui após terem subido de divisão esta época, estão a dois pontos dos "leões".Com 27 pontos, o último dos quais conseguido num nulo caseiro ante o FC Porto, uma vitória ante o Estoril Praia (19h00), que é 14.º e conta por derrotas as últimas três rondas, permite a ultrapassagem aos comandados de Rúben Amorim.A equipa da casa não vence para a I Liga desde 7 de outubro, na visita ao Gil Vicente (1-0), e a única vitória para o campeonato conseguida em casa foi em agosto, na ronda inaugural, ante o Famalicão (2-0).A jornada termina com o Gil Vicente-Vitória de Guimarães, pelas 21h15, um embate entre rivais minhotos, com os forasteiros a poderem aproximar-se também do Sporting, já que são sextos com 24 pontos, e distanciarem-se do sétimo Arouca, que perdeu pontos ao empatar com o Desportivo de Chaves (1-1).Os gilistas têm 12 pontos e estão em posição de "play-off" de manutenção e descida, mas uma vitória permite-lhes ultrapassar o Santa Clara, 15.º com 14 depois do empate 0-0 em casa do Portimonense, no arranque da jornada, na estreia de Jorge Simão no comando técnico dos açorianos.Na frente do campeonato está o Benfica, com 41 pontos, contra 37 do Sporting de Braga, que no sábado bateu o Boavista (1-0), seguido do FC Porto, com 36.