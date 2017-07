Celis assina contrato com o Vitória de Guimarães

Lusa 19 Jul, 2017, 18:24 | 1.ª Liga

O agente confirmou o regresso do colombiano a um emblema pelo qual realizou 16 jogos na segunda metade da temporada anterior, por empréstimo do Benfica, numa nota na sua página da rede social Instagram, acompanhada de uma fotografia em que surge ao lado do médio, de 24 anos, e do vice-presidente do Vitória para o futebol, Armando Marques, a assinarem contrato.



O futebolista chegou a Portugal no início da época passada para representar as ‘águias', depois de ter iniciado a carreira como sénior no Júnior Barranquilla, equipa da I Liga colombiana peã qual cumpriu 134 jogos oficiais e marcou seis golos, entre 2012 e 2016.



Celis realizou sete jogos sob o comando do treinador Rui Vitória na primeira metade da época 2016/17, e, depois de concluído o empréstimo aos minhotos, voltou a ficar de fora das opções do técnico ‘encarnado' para temporada 2017/18, acabando por reforçar o clube de Guimarães a título definitivo.



O jogador vai alargar o leque de opções ao dispor do técnico Pedro Martins para o setor intermédio, juntando-se a Rafael Miranda, Mbemba, Zungu, Kiko, Francisco Ramos e Tozé.