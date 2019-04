Chaves e Belenenses procuram regressar às vitórias

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Abr, 2019, 08:31 / atualizado em 12 Abr, 2019, 08:31 | 1.ª Liga

Os flavienses ocupam o 17.º e penúltimo lugar, com 24 pontos, e necessitam conquistar pontos nos seis últimos jogos do campeonato para fugirem à despromoção, enquanto o Belenenses segue num tranquilo sétimo lugar, com 39.





Os transmontanos perderam os últimos dois jogos, enquanto os lisboetas somam quatro encontros sem vencer, com três empates e uma derrota.





Os flavienses apresentam-se na máxima força.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos flavienses, José Mota, falou de um jogo "não decisivo mas importantíssimo".





Na equipa azul há uma ausência confirmada, Nuno Coelho cumpre um jogo de castigo.





No lançamento da partida o técnico dos lisboetas, Silas, revelou que o objetivo da sua equipa é continuar a alimentar a hipótese de apanhar o V. Guimarães no 6.º lugar que está a seis pontos de distância.



O treinador do Desportivo de Chaves, José Mota, vai cumprir o seu 400.º jogo no principal escalão do futebol nacional, em encontro marcado para as 20h30, no Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira.