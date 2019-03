Chaves e Rio Ave procuram regressar aos triunfos na I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2019, 08:41 / atualizado em 08 Mar, 2019, 09:47 | 1.ª Liga

Os flavienses ocupam o 17.º e penúltimo lugar, e mesmo um triunfo, o que não acontece há quatro jornadas, não os tirará da zona de descida, tendo em conta que a primeira equipa a salvo, o Marítimo, no 15.º, tem mais quatro pontos.





A jogar em casa, a equipa de Tiago Fernandes não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, uma situação semelhante à do Rio Ave, nono classificado, com três derrotas consecutivas na I Liga.





A equipa flaviense tem duas baixas: Ricardo e Plattiny (lesionados).





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador, Tiago Fernandes, assumiu o caráter decisivo.













Na formação vila-condense há cinco ausências: Joca, Néslon Monte e Nuno Santos (lesionados) e Diego Lopes e Jambor (castigados).





No lançamento da partida o técnico dos verde e brancos, Daniel Ramos, assumiu o desejod e inverter o ciclo de três derrotas consecutivas.















O jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira tem o início marcado para as 20h30, com informações regulares na Antena 1.

Líder só joga 2.ª feira



Programa da 25.ª jornada:



A jornada arranca com um novo líder, o Benfica – depois da vitória diante do FC Porto no Estádio do Dragão (2-1) -, mas as águias só entram em campo na segunda-feira, devido ao jogo da Liga Europa, com a receção ao Belenenses, sétimo.Já o FC Porto, agora vice-líder, visita no domingo o último classificado, o Feirense, depois de se ter apurado na quarta-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao eliminar a Roma.Na ronda, o Sporting visita no sábado o Boavista, com os "leões" a terem apenas uma vitória fora nos últimos cinco jogos, com o Feirense, depois de derrotas com Tondela e Vitória de Guimarães, e empates com V. Setúbal e Marítimo.No mesmo dia, o SC Braga, terceiro classificado, recebe o rival Vitória de Guimarães, no dérbi minhoto.Desportivo de Chaves – Rio Ave, 20h30.Marítimo – Moreirense, 15h30.Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 18h00.Boavista – Sporting, 20h30.Santa Clara – Desportivo das Aves, 14h00.Portimonense – Nacional, 15h00.Vitória de Setúbal – Tondela, 17h30.Feirense – FC Porto, 20h00.Benfica – Belenenses, 20h15.