Cinco primeiros do campeonato separados por dois pontos

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Out, 2018, 08:01 / atualizado em 29 Out, 2018, 08:01 | 1.ª Liga

Depois da vitória do FC Porto sobre o Feirense (2-0) e do Sporting sobre o Boavista (3-0), o campeonato fica mais intenso, com uma diferença de dois pontos entre o primeiro e o quinto, sendo o Rio Ave o intruso entre os quatro grandes da atualidade.



O Sporting pode agradecer aos seus nomes mais fortes, Nani e Bruno Fernandes, que marcaram os golos em Alvalade, no fecho da jornada.





Nani bisou, aos 31 e 66, e assim atinge o topo da lista de marcadores, em igualdade com o bracarense Dyego Sousa, ambos com cinco golos. Bruno Fernandes também fez o gosto ao pé, com mais um golo de fora da área, estavam decorridos 64 minutos.





Os "leões" chegam aos 16 pontos e relançam-se no campeonato, logo atrás de Benfica e Rio Ave, que têm 17, e não muito longe de FC Porto e Sp. Braga, que estão com 18.No Dragão o FC Porto cumpriu plenamente as expetativas - venceu o Feirense e apossou-se da liderança. Uma posição que vale mais pelo que pode ter de moralizador, já que as diferenças na frente da tabela são curtas.Depois do empate do Sp. Braga (1-1 com o Vitória de Guimarães) e da derrota do Benfica (2-0 ante o Belenenses), a formação treinada por Sérgio Conceição não desperdiçou a ocasião e bateu os "fogaceiros" com golos do brasileiro Felipe (22 minutos) e do maliano Marega (80).Vindos de uma vitória em Moscovo para a Liga dos Campeões, os "dragões" projetam para a competição nacional o seu bom momento, num teste que não era fácil - o Feirense continua a ter a defesa menos batida (cinco golos), mesmo depois do jogo na Invicta, embora seja também quem menos marca (quatro).