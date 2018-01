Cinco razões para assistir ao Benfica-Sporting

Mário Aleixo - RTP 03 Jan, 2018, 12:26 / atualizado em 03 Jan, 2018, 12:26 | 1.ª Liga

O ex-médio dos “leões”, em declarações ao jornalista da Antena 1 Eduardo Gonçalves, sublinhou os quatro pontos que em sua opinião fazem do dérbi um jogo especial:





- em perspetiva está um bom jogo;- os três pontos que separam as duas equipas são curtos;- a incerteza que paira no ar entre uma equipa do Sporting que está mais forte e um Benfica moralizado pelo apoio do público;- a ausência de Luisão na equipa encarnada dará hipótese a outro jogador de se afirmar;- um jogo equilibrado em perspetiva que mexe com as emoções dos adeptos.