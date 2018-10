Clássico. Faltam dois dias para o Benfica-FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Out, 2018, 10:08 / atualizado em 05 Out, 2018, 10:08 | 1.ª Liga

O “onze” inicial encarnado será alvo de algumas alterações obrigatórias devido a lesões e castigos. Jardel e João Félix estão lesionados e Conti castigado.



No centro da defesa Lema deverá ocupar o lugar do capitão ao lado de Rúben Dias. Outra alteração previsível poderá ser a entrada de Cervi para o lugar de Rafa numa das alas do ataque.



Com esta última alteração o treinador Rui Vitória tentará aumentar a combatividade do flanco esquerdo guardando no banco a capacidade de explosão de Rafa para lançar durante a partida.

“Dragões” com três baixas confirmadas

A equipa azul e branca treina esta sexta-feira, a partir das 18h00. Fora dos trabalhos estão os reforços João Pedro e Bazoer mais Aboubakar que foi operado ao joelho esquerdo.



À margem da preparação da equipa as redes sociais têm servido para as claques portistas apelarem aos adeptos para se concentrarem á partida da comitiva portista para Lisboa, marcada para este sábado.



Como é habitual o clássico é considerado, em termos de segurança, de risco elevado.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) avança com uma previsão de 63500 espetadores, contando com 3250 adeptos portistas.



A abertura das portas ocorrerá duas horas antes do início do jogo, pelas 15h30.