Clássico FC Porto-Benfica já tem lotação esgotada

Lusa 23 Nov, 2017, 17:32 | 1.ª Liga

Os 50.035 lugares da lotação oficial do recinto – que, por motivos de segurança, não devem ser utilizados na totalidade – custavam, para os sócios portistas, entre os 15 e os 50 euros.



O FC Porto, que antes do embate com o eterno rival visita sábado o Desportivo das Aves, lidera o campeonato com 31 pontos, mais quatro do que o Sporting e cinco que o Benfica, que domingo recebe o Vitória de Setúbal.