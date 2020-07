"Clássico" pode confirmar 29.º título dos "dragões"

Com quatro vitórias seguidas, os "dragões" viram aumentar para oito pontos a vantagem sobre os encarnados e até podem festejar na terça-feira, acomodados no sofá, se os ainda campeões não vencerem em casa o Vitória de Guimarães.Foi precisamente na temporada anterior, em 2010/11, que o FC Porto, treinado por André Villas-Boas, confirmou pela última vez um título nacional num "clássico", na altura no terreno do Benfica (2-1), a cinco jornadas do fim.





Várias "nuances" paea desmontar







Os últimos seis duelos entre FC Porto e Sporting, para a I Liga, saldaram-se em quatro vitórias para os azuis e brancos e dois empates, sendo que já esta temporada, a equipa de Sérgio Conceição venceu por 2-1 em Alvalade, quebrando um jejum de 11 anos no reduto leonino.Os "leões", que não terão o argentino Acuña, devido a castigo, continuam invictos sob o comando do novo técnico, com seis vitórias e dois empates nas últimas oito partidas, mas podem entrar no Dragão já fora da corrida ao segundo lugar, se o Benfica pontuar na receção ao Vitória minhoto.

O "clássico" da 32.ª jornada está agendado para quarta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 21h30.