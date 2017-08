Cláudio Ramos sabe como ganhar ao FC Porto

Mário Aleixo - RTP 11 Ago, 2017, 12:34 / atualizado em 11 Ago, 2017, 12:34 | 1.ª Liga

O futebolista, de 25 anos, considerado na época passada um dos melhores guarda-redes do campeonato, sabe que os resultados conseguidos pela equipa nas duas últimas época frente ao FC Porto (uma vitória e um empate) são motivadores.



Do passado para o presente o jogador revelou à jornalista Cláudia Martins o segredo para travar a formação portista: “Temos que estar muito concentrados a defender e se conseguirmos sair em transições rápidas podemos vencer o jogo”.





Uma ajuda para atingir o sucesso é o ambiente que se vive no balneário do Tondela e desta forma descrito pelo jogador: “É bastante tranquilo. Conseguimos um ponto fora no primeiro jogo e agora estamos a treinar para em casa conseguir um bom resultado”.A equipa do Tondela, na opinião do futebolista, tem defesas-centrais fortes e preparados para lutar com os jogadores do FC Porto e, apesar da juventude da equipa, Cláudio Ramos assegurou: “Temos maturidade suficiente para não nos deixarmos surpreender só falta ganhar mais maturidade competitiva”.Ricardo Costa jogou com a camisola do “dragão” e o guardião admitiu que a ajuda do colega tem sido importante: “O FC Porto era diferente do que é agora mas ele tem passado as experiências que lá viveu e isso transmite confiança aos mais novos”.A propósito do seu nome ter sido associado a uma possível transferência para o Benfica o jogador comentou: “É para mim uma novidade boa. Trabalho no máximo para me valorizar. É normal que um futebolista tenha ambições mas neste momento estou focado no trabalho da equipa do Tondela”.Cláudio Ramos, um futebolista a revelar confiança para o jogo que se avizinha frente ao FC Porto onde reitera a ideia de que é preciso entrar sem medo e com ambição.