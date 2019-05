Confusão no Bonfim deixa Vitória em situação delicada

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2019, 08:20 / atualizado em 07 Mai, 2019, 08:20 | 1.ª Liga

No Bonfim os sadinos viram três jogadores serem expulsos entre os 67 e 73 minutos (José Semedo, Zequinha e Jhonder Cádiz), um adepto invadir o relvado e outros tentarem, sendo impedidos de o fazer pela intervenção da polícia.



Os golos do Boavista só surgiram quando o Vitória já atuava em inferioridade numérica. Yusupha, Perdigão e Gustavo Sauer, aos 70, 90 e 90+12 minutos, respetivamente.



A revolta dos setubalenses para com a arbitragem da equipa chefiada por Fábio Veríssimo chegou a ameaçar a conclusão do jogo, que esteve interrompido cerca de 10 minutos.



A precisar apenas de um empate para assegurar matematicamente a permanência, o Boavista jogou desde o início na expectativa, optando por atuar com bloco coeso e sem arriscar na frente de ataque.



Já o Vitória de Setúbal a precisar de um triunfo para garantir mais um ano entre a elite do futebol nacional, visou mais vezes a baliza contrária sem, no entanto, conseguir criar oportunidades de golo iminentes.

Expulsões e descontrolo

A expulsão de José Semedo aos 67 minutos, por entrada dura sobre Gustavo Sauer, levou à expulsão do médio. O Boavista, que até aí tinha sido inofensivo, aproveitou a superioridade numérica para inaugurar o marcador, num remate forte e colocado de Yusupha, aos 70 minutos, na sequência de um livre.



O pior ainda veio depois, com Zequinha a ver também o vermelho direto, por protestos, aos 71 minutos, e Jhonder Cádis a somar o segundo amarelo, aos 73. Os jogadores ficaram de cabeça perdida pelas decisões e esse sentimento de desespero passou para os adeptos, sendo que um conseguiu invadir o campo de jogo.



Os incidentes só não foram mais graves porque a polícia susteve os adeptos junto à vedação. O jogo esteve interrompido cerca de 10 minutos e, depois, perante um Vitória a atuar com oito elementos, o Boavista marcou mais dois golos, por Perdigão e Gustavo Sauer, aos 90 e 90+12, respetivamente.

Confusão generalizada

No final da partida o presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Andrade, classificou de "um nojo" a arbitragem da partida.









Também os treinadores das duas equipas reagiram cada um à sua maneira.





Conselho de arbitragem reage



Fonte do Conselho de Arbitragem garantiu ainda que o órgão não admite vetos nem qualquer tipo de pressão sobre os árbitros. O líder do clube sadino afirmou no final: “Este árbitro não arbitra mais aqui”, numa referência ao árbitro Fábio Veríssimo.





Sandro Mendes, técnico dos sadinos explicou que as expulsões causaram um peso negativo nos jogadores.Os adeptos setubalenses ficaram de cabeça perdida e tentaram invadir o campo logo após o árbitro ter mostrado o terceiro cartão vermelho para o Vitória, originando uma paragem de 15 minutos na partida.Do outro lado, com esta vitória, o Boavista garantiu a permanência na I Liga.O treinador dos axadrezados, Lito Vidigal, não esqueceu a arbitragem e na conferência de imprensa lamentou a forma como o jogo terminou.As declarações do presidente do V. Setúbal no final do jogo não demoraram a ter repercussão.O Conselho de Arbitragem fez já participação ao Conselho de Disciplina contra Vítor Hugo Valente, à semelhança do que aconteceu em outros casos recentes relativamente a outros clubes da Liga.