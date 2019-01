Conhecidos os árbitros para SC Braga, FC Porto e Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jan, 2019, 11:48 / atualizado em 18 Jan, 2019, 11:48 | 1.ª Liga

Os três primeiros classificados do campeonato da I Liga, de futebol, jogam esta sexta-feira e já são conhecidos os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem.



O último jogo do dia será o V. Guimarães e Benfica, com início às 21h15. O árbitro é Tiago Martins, com André Campos e Pedro Mota a auxiliar. No VAR estarão Vasco Santos e André Dias.





Os "arsenalistas" do Minho são os primeiros a entrar em ação frente ao Nacional, às 18h45. O árbitro da partida é Hugo Miguel, assistido por Ricardo Santos e Bruno Trindade. Em Lisboa, no VAR, ficam Jorge Sousa e Nuno Manso.A partir das 19h00, em Chaves, entra em campo o FC Porto e terá Nuno Almeida como árbitro. Os auxiliares serão António Godinho e Paulo Ramos, com Luís Godinho e Rui Teixeira no videoárbitro.