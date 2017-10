Partilhar o artigo Conselho de Disciplina exclui processo à falha do videoárbitro no Desportivo das Aves-Benfica Imprimir o artigo Conselho de Disciplina exclui processo à falha do videoárbitro no Desportivo das Aves-Benfica Enviar por email o artigo Conselho de Disciplina exclui processo à falha do videoárbitro no Desportivo das Aves-Benfica Aumentar a fonte do artigo Conselho de Disciplina exclui processo à falha do videoárbitro no Desportivo das Aves-Benfica Diminuir a fonte do artigo Conselho de Disciplina exclui processo à falha do videoárbitro no Desportivo das Aves-Benfica Ouvir o artigo Conselho de Disciplina exclui processo à falha do videoárbitro no Desportivo das Aves-Benfica

Tópicos:

Benfica, Desportivo das Aves, Vídeoárbitro, Conselho de Disciplina,