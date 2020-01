Conselho de Disciplina instaura processos a Vitória de Guimarães e Benfica

A instauração dos processos a vitorianos e ‘encarnados’ consta do mapa de castigos da 15.ª jornada da I Liga, divulgado hoje no site oficial da FPF.



No sábado, durante o encontro disputado em Guimarães, que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do argentino Cervi, o árbitro Nuno Almeida foi obrigado a interromper a partida em quatro ocasiões, devido ao arremesso de tochas para o relvado.



Além disso, registaram-se ainda incidentes entre adeptos das duas equipas, os quais chegaram mesmo a arremessar cadeiras.



Deste jogo resultou ainda uma multa de 3.570 euros para o Vitória de Guimarães, por reincidência na utilização da aparelhagem sonora por parte do ‘speaker’ enquanto o encontro decorria.