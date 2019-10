Conselho de Disciplina nega recurso do Benfica sobre agressão ao árbitro Tiago Martins

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) julgou hoje improcedente o recurso do Benfica à multa aplicada devido ao incidente com o árbitro Tiago Martins no final do encontro com o Vitória de Setúbal.