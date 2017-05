Contratações falhadas e três treinadores ditam deceção em Braga

Lusa 22 Mai, 2017, 13:45 | 1.ª Liga

É uma das piores classificações dos minhotos da última década, igualando a de 2008/09 e sendo só ultrapassada pelas épocas 2007/08 (sétimo lugar) e 2013/14 (nono), o que obriga a equipa a disputar duas pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos da Liga Europa e a começar mais cedo a próxima época.



Superado pelo rival de Guimarães, o Braga ficou aquém das expectativas do seu sempre ambicioso presidente, que, já no decurso da época, elevou mais a fasquia: quer ser campeão até ao centenário, em 2021.



Contudo, para isso poder acontecer, António Salvador tem que dotar o plantel de mais qualidade e dar estabilidade ao comando técnico, que, este ano, foi ocupado por três treinadores.



Depois de cinco meses sem sucesso no FC Porto, José Peseiro regressou a Braga, onde esteve em 2012/13, mas a eliminação no espaço de uma semana da Taça de Portugal, em casa, pelo 'secundário' Sporting da Covilhã, e da Liga Europa ditaram a sua saída, sendo que, em agosto, já tinha perdido a Supertaça para o Benfica (3-0).



Abel Ferreira ganhou em Alvalade ao Sporting (1-0) fazendo a transição para Jorge Simão, mas o ex-técnico do Desportivo de Chaves só aguentou quatro meses e, pelo meio, desperdiçou a oportunidade de conquistar a Taça da Liga, ao perder a final com o Moreirense (1-0).



Com o argumento de que a equipa não atingiria a meta dos 65 pontos por si estabelecida, Simão apresentou a demissão após a derrota em Paços de Ferreira (3-1), na 30.ª jornada, e António Salvador virou-se em definitivo para o treinador da equipa B, tendo vinculado Abel Ferreira até 2020.



Várias lesões de jogadores importantes aliadas à saída conflituosa do titular André Pinto, um dos 'capitães', com 'peso' no balneário, e a uma política de contratações falhada ajudam também a explicar a época menos conseguida.



O Braga também não conseguiu um substituto à altura de Rafa, que saiu para os agora tetracampeões, e os reforços ficaram muito aquém das expectativas, em especial Luís Aguiar, Bakic, Martínez, Douglas Coutinho e Benítez, mas também Velázquez, Rosic e Paulinho.



A reta final ficou marcada pelo mais que provável 'adeus' de Alan, de 37 anos, e pelo surgimento de Pedro Neto, vinte anos mais novo, que se estreou - e marcou - na goleada ao Nacional (4-0), na penúltima jornada.