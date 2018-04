Controlo antidoping chega a plantéis dos três "grandes"

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Abr, 2018, 12:34 / atualizado em 26 Abr, 2018, 13:08 | 1.ª Liga

Rogério Jóia disse que "está a haver uma grande operação de combate ao doping" e que "os plantéis completos" dos três primeiros classificados estão a ser controlados, sendo realizados testes de sangue, urina e à EPO (eritropoietina).



De acordo com o presidente da ADoP, estes testes são normais e costumam ser efetuados "em épocas críticas" dos campeonatos.



Rogério Jóia adiantou ainda que os testes foram feitos de surpresa e que está "tudo a correr bem".



A três jornadas do final da I Liga, o FC Porto lidera com 79 pontos, mais dois do que o Benfica e cinco do que o Sporting.