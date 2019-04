Costinha assegura Nacional preparado para vencer Desportivo de Chaves

Comentários 26 Abr, 2019, 14:20 | 1.ª Liga

Na antevisão à visita a Trás-os-Montes, marcada para domingo, às 15:00, Costinha realçou a importância do encontro entre duas equipas em lugares de despromoção. Os madeirenses ocupam o 17.º lugar com 27 pontos, menos um do que o Desportivo de Chaves, que é 16.º.



"Não vamos fugir aos factos. É um jogo onde é importantíssimo vencer e preparámo-nos para isso", referiu.



Frente a uma equipa que "luta pelos mesmos objetivos", Costinha pretende que o Nacional se apresente "com mais fome de vencer do que o adversário".



“Não vale a pena estar com rodeios ou atalhos, pois o nosso único objetivo para este jogo passa por vencer", vincou o técnico, reconhecendo a “situação delicada” do conjunto madeirense.



Nesse sentido, Costinha assegurou que "a equipa está a reagir bem, com a noção de que, com 12 pontos em disputa, depende muito do estado de espírito e da forma como são encarados os jogos".



Questionado sobre a possibilidade de se debater com o apoio do público em Chaves, Costinha disse preferir estádios cheios a recintos “com pouco público, que pode transmitir alguma desmotivação aos jogadores”.



O jogo entre Nacional e Desportivo de Chaves está marcado para domingo, às 15:00, e vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.