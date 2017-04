Couceiro antevê jogo de qualidade no `clássico` entre Vitória de Setúbal e de Guimarães

Lusa 27 Abr, 2017, 17:56 | 1.ª Liga

"Espero uma boa partida. Ambas as equipas têm uma abordagem positiva ao jogo. É essa a tradição nos jogos entre os dois Vitórias, que já é um clássico do futebol português", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, que terá lugar no Estádio do Bonfim.



As posições que sadinos e vimaranenses ocupam na classificação, 11.º e quarto lugar, respetivamente, também contribuem para a opinião do treinador de que se vai assistir a um duelo interessante.



"O Vitória de Guimarães está a fazer uma excelente caminhada e nós a que estávamos à espera de fazer. O adversário está confiante, mas nós também estamos em condições de fazer um bom jogo. Matematicamente, falta-nos um ponto para assegurarmos a permanência. Estamos em condições de não acusar stress, por isso, as equipas podem fazer um bom jogo", vaticinou.



Sem marcar há três jornadas e depois de sofrer seis golos nos últimos dois jogos [3-0 com Sporting e Estoril], José Couceiro quer retificar já o aspeto defensivo e ofensivo.



"Claro que me preocupam esses fatores, apesar de ser uma situação pontual. Na maior parte dos jogos a equipa teve uma prestação positiva. Já tinha falado na falta de eficácia ofensiva antes e defensivamente sofremos golos excessivos. Temos que voltar ao normal", frisou.



Os últimos desaires "não beliscam o trabalho realizado na presente temporada", sublinhou o treinador do Vitória de Setúbal.



"Apesar de não estar no seu melhor momento em termos de resultados, o Vitória cresceu durante este ano. Nos últimos 15 anos, a regra não é a que estamos a viver este ano em que o objetivo principal está praticamente garantido. A regra tem de ser esta e não a exceção. Essa é uma mudança que tem de acontecer", afirmou.



Ainda a ter de defrontar o Tondela e Nacional, equipas que estão envolvidas na luta pela permanência, o técnico do Vitória de Setúbal garante que as quatro jornadas que faltam não vão ser encaradas como uma espécie de pré-época antecipada.



"Os jogos que faltam não podem ser entendidos como uma pré-época. São jornadas que mexem com a classificação e temos de ter respeito por todos os profissionais. Estão colegas nossos em causa e exijo uma atitude séria até ao último dia. Não quero que haja facilidades. Quando estamos na situação deles também gostamos que encarem os jogos de forma séria até ao fim", disse.



Depois de cumprirem um jogo de castigo na jornada anterior, o defesa Vasco Fernandes e o médio Costinha voltam a ser opção.



O Vitória de Setúbal, 11.º classificado, com 35 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, quarto, com 56, pelas 20:30 de sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em jogo arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.