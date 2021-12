Covid-19. B SAD “estranha” que Liga não tenha adiado jogo com o Vizela

”, refere em comunicado o clube, em referência ao encontro agendado para segunda-feira.O clube refere que a LPFP já foi informada que todo o plantel da equipa profissional “”, imposto pelas autoridades sanitárias, assim como o de sub-23, com exceção de um jogador que se encontra na África do Sul.”, adianta.O clube recorre ao artigo 8.º dos estatutos da Liga, e ao princípio, entre outros, da "verdade desportiva", além do 46.º do regulamento das competições, sobre o dever do organismo quanto à realização do jogo, para pedir urgência no adiamento do mesmo.O Belenenses SAD aproveita também para sublinhar que apenas deste modo se evitará a repetição do que aconteceu no sábado frente ao Benfica.