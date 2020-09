Covid-19: Vitória promete testar sócios convidados para jogos da I Liga

Os minhotos comunicaram, aliás, a intenção à Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, apesar do parecer desfavorável à presença de público no estádio vitoriano por parte dessas autoridades, divulgado na sexta-feira passada.



"Em concordância com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro de 2020, e as orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), as autoridades de saúde de nível nacional, regional e local comunicaram o seu parecer desfavorável, não permitindo a presença de público", lê-se no comunicado então publicado pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.



Os minhotos anunciaram, em 16 de setembro, que iriam sortear 40 associados para assistirem aos jogos na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques, a partir da terceira jornada, com a receção ao Paços de Ferreira, agendada para as 21:15 de 02 de outubro.



A medida abrange os sócios maiores de 16 anos, com quota mensal atualizada e que abdicaram do reembolso do valor do lugar anual "relativo às últimas jornadas da época transata", quando os jogos se disputaram à porta fechada, devido à pandemia, informou então o emblema vimaranense.



Os vitorianos esclareceram ainda que os contemplados com um jogo no estádio não poderão ser "selecionados para as jornadas seguintes".



O clube de Guimarães tentou convidar sócios para o duelo da primeira jornada do campeonato, realizado em 18 de setembro (derrota com o Belenenses SAD, por 1-0), mas a ARS Norte proibiu a iniciativa, com a justificação do "cenário epidemiológico" que então se vivia em Guimarães - o concelho tem 1.173 casos positivos, segundo a informação mais recente disponível no portal da DGS para a covid-19.



Além do Vitória, também o Benfica, segundo a informação veiculada pela comunicação social, pretende ter 20 sócios no Estádio da Luz, em Lisboa, para o jogo de sábado com o Moreirense, às 18:30, relativo à segunda jornada do campeonato.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 978.448 mortos e quase 32 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.931 pessoas dos 71.156 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.