Custódio confirmado como novo treinador do Sporting de Braga

Custódio Castro, de 36 anos, até agora técnico dos juvenis dos minhotos, traz dos sub-17 Hugo Freitas e Paulo Jorge, e terá também como adjuntos Micael Sequeira, Jorge Vital e Orlando Silva, que transitam da anterior equipa técnica.



Custódio começou a carreira de treinador "a convite do Sporting de Braga, em 2017. Foi treinador adjunto do Sporting de Braga B e esta época assumiu o comando da equipa de Sub-17, que conduziu até à fase final com uma série de sete vitórias consecutivas", lembra o clube liderado por António Salvador numa nota no seu sítio oficial.



Custódio já orienta o treino desta quinta-feira e será apresentado em conferência de imprensa ao início da tarde.